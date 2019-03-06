Протест во Франции: из-за теракта в тюрьме заблокировали два учреждения

В среду, 6 марта, около сотни надзирателей тюрьмы Конде-сюр-Сарт в 7 утра заблокировали входы в тюрьму. Перед зданием охранники зажгли костры, сжигая шины и поддоны. Они недовольны дефицитом человеческих ресурсов в пенитенциарном учреждении. Профсоюзы тюремных надзирателей призвали сотрудников приобщиться к блокированию других тюрем и выразить свое недовольство условиями труда и безопасности в тюрьмах.

Как сообщал УНН, в тюрьме Конде-сюр-Сарт на северо-западе Франции заключенный во время свидания с женой нанес несколько ударов керамическим ножом в лицо и живот двум тюремным надзирателям, после чего забаррикадировался в комнате для свиданий. Полиция пошла на штурм и задержала злоумышленника.

Напомним, жена напавшего на охрану погибла от полученных ранений.