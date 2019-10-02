В формуле Штайнмайера нет условий, что Россия сначала идет с территории Украины - Чийгоз
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В формуле Штайнмайера нет условий о том, что Россия сначала идет с территории Украины, зато в ней четко прописано разведение на линии соприкосновения, а затем проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. Об этом заявил журналистам в кулуарах Рады 2 октября народный депутат, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает корреспондент УНН.
"Для меня лично, любая уступка Путину - это его план на нашей территории. Поэтому апеллировать с трибуны сегодня, что надо было подписать... А потом Верховная Рада должна решить проблемный вопрос, который есть в Минских договоренностях по особому статусу - это неправильно. Надо было устранить противоречия, а затем от имени государства подписывать или согласовывать формулы. Мы находимся в войне и наша главная задача - освободить территории, а не снова попасть под влияние Путина и российской политики. В формуле Путина-Штайнмайера четко прописано разведение на линии соприкосновения. А затем проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. Там нет условий о том, что сначала Россия идет с территории Украины", - отметил Чийгоз.
Затем, по его словам, "мы проводим определенные адаптационные и интеграционные процессы, так как население, которое более пяти лет находится в жестокой оккупации, и в Крыму, и на востоке Украины, рассчитывать, что они быстро переформатируются и вольются в свободное общество Украины - это демагогия".
"Переговоры со слабых позиций - это заранее обречь себя на невыгодные условия. Возвращаюсь к тому, что все это - план Путина", - подчеркнул Чийгоз.
По мнению политика, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не будут отстаивать украинскую свободу.
Напомним, 1 октября Президент Зеленский провел экстренный брифинг относительно согласования Украиной в Минске в рамках ТКГ так называемой формулы Штайнмайера.