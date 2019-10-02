В формуле Штайнмайера нет условий, что Россия сначала идет с территории Украины - Чийгоз

КИЕВ. 2 октября. УНН. В формуле Штайнмайера нет условий о том, что Россия сначала идет с территории Украины, зато в ней четко прописано разведение на линии соприкосновения, а затем проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. Об этом заявил журналистам в кулуарах Рады 2 октября народный депутат, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает корреспондент УНН.