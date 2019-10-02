В формуле Штайнмайера нет условий, что Россия сначала идет с территории Украины - Чийгоз

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 34570 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 67198 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 73147 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 121538 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 175588 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 166081 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 217862 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 201880 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 442629 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 234244 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
2м/с
67%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 55630 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 52751 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 55563 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 36390 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 31215 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 202305 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 186891 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 273260 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 442630 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 543536 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 121538 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 63384 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 60884 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 66990 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 97320 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В формуле Штайнмайера нет условий, что Россия сначала идет с территории Украины - Чийгоз

Киев • УНН

 • 13853 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В формуле Штайнмайера нет условий о том, что Россия сначала идет с территории Украины, зато в ней четко прописано разведение на линии соприкосновения, а затем проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. Об этом заявил журналистам в кулуарах Рады 2 октября народный депутат, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает корреспондент УНН.

В формуле Штайнмайера нет условий, что Россия сначала идет с территории Украины - Чийгоз

"Для меня лично, любая уступка Путину - это его план на нашей территории. Поэтому апеллировать с трибуны сегодня, что надо было подписать... А потом Верховная Рада должна решить проблемный вопрос, который есть в Минских договоренностях по особому статусу - это неправильно. Надо было устранить противоречия, а затем от имени государства подписывать или согласовывать формулы. Мы находимся в войне и наша главная задача - освободить территории, а не снова попасть под влияние Путина и российской политики. В формуле Путина-Штайнмайера четко прописано разведение на линии соприкосновения. А затем проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. Там нет условий о том, что сначала Россия идет с территории Украины", - отметил Чийгоз.

Затем, по его словам, "мы проводим определенные адаптационные и интеграционные процессы, так как население, которое более пяти лет находится в жестокой оккупации, и в Крыму, и на востоке Украины, рассчитывать, что они быстро переформатируются и вольются в свободное общество Украины - это демагогия".

"Переговоры со слабых позиций - это заранее обречь себя на невыгодные условия. Возвращаюсь к тому, что все это - план Путина", - подчеркнул Чийгоз.

По мнению политика, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не будут отстаивать украинскую свободу.

Напомним, 1 октября Президент Зеленский провел экстренный брифинг относительно согласования Украиной в Минске в рамках ТКГ так называемой формулы Штайнмайера.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,847.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.23