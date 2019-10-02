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У формулі Штайнмайєра немає умов, що Росія спершу йде з території України - Чийгоз

Київ • УНН

 • 13853 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У формулі Штайнмайєра немає умов про те, що Росія спершу йде з території України, натомість у ній чітко прописане розведення на лінії зіткнення, а потім проведення місцевих виборів під егідою ОБСЄ. Про це заявив журналістам у кулуарах Ради 2 жовтня народний депутат, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає кореспондент УНН.

У формулі Штайнмайєра немає умов, що Росія спершу йде з території України - Чийгоз

"Для мене особисто, будь-яка поступка Путіну – це його план на нашій території. Тому апелювати з трибуни сьогодні, що треба було підписати… А потім Верховна Рада має вирішити проблемне питання, яке є в Мінських домовленостях по особливому статусу – це неправильно. Треба було усунути протиріччя, а потім від імені держави підписувати або узгоджувати формули. Ми знаходимось у війні і наша головна задача – звільнити території, а не знову попасти під вплив Путіна й російської політики. У формулі Путіна-Штайнмайєра чітко прописане розведення на лінії зіткнення. А потім проведення місцевих виборів під егідою ОБСЄ. Там немає умов про те, що спершу Росія йде з території України", - зазначив Чийгоз.

Потім, з його слів, "ми проводимо певні адаптаційні й інтеграційні процеси, тому що населення, яке більше п’яти років знаходиться в жорстокій окупації, і в Криму, і на сході України, розраховувати, що вони швидко переформатуються й увіллються у вільне суспільство України – це демагогія".

"Перемовини зі слабких позицій – це заздалегідь приректи себе на невигідні умови. Повертаюся до того, що все це – план Путіна", - наголосив Чийгоз.

На думку політика, ні канцлер Німеччини Ангела Меркель, ні президент Франції Еммануель Макрон не будуть відстоювати українську свободу.

Нагадаємо, 1 жовтня Президент Зеленський провів екстрений брифінг щодо погодження Україною у Мінську в рамках ТКГ так званої формули Штайнмайєра.

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