В Фонде Президентов Украины хранится почти 300 подарков для Порошенко

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113727 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118696 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117145 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 134336 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107649 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109265 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109062 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132007 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130753 просмотра

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В Фонде Президентов Украины хранится почти 300 подарков для Порошенко

В Фонде Президентов Украины хранится почти 300 подарков для Порошенко

Киев  •  УНН

 • 30114 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Фонд Президентов Украины получил почти 300 наименований подарков от Администрации Президента Украины после завершения каденции пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Национальной библиотеке Украины имени Вернадского.

"После завершения каденции пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко Фонд получил от Администрации Президента Украины на хранение 296 наименований подарков, печатных изданий, приветствий и обращений, переданных Президенту Украины и руководителям Администрации Президента Украины в период с июня 2014 года по май 2019-го", - говорится в ответе.

Напомним, в 2018 году президент Турции Реджеп Эрдоган сделал подарок пятому президенту Украины Петру Порошенко в виде именного торта.

Также, студенты Украинской академии лидерства подарили пятому президенту Украины Петру Порошенко волшебную палочку.

Как сообщалось ранее, пятый президент Украины Петр Порошенко с 2014-го по 2016 год получил много подарков от украинских университетов, заводов и ведомств, в частности гильзу с гербом Украины, макеты танков и парусника, кодекс сержанта, шерстяные носки, куклу в кедах и серебряную медаль.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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