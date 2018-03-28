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Порошенку подарували чарівну паличку

Порошенку подарували чарівну паличку

Київ • УНН

 • 36324 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Студенти Української академії лідерства подарували Президенту України Петру Порошенку чарівну паличку. Президент показав подарунок у своєму Twitter, передає УНН.

“Сьогодні отримав від студентів Української академії лідерства незвичайний подарунок. Вони відкрили у Києві „Майстерню чарівних паличок“ і показали: навіть найчарівніші палички не варті нічого без активних громадян, готових діяти”, — зазначив глава держави.

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На паличці для Президента зазначається, що магічний предмет призначено “для захисту країни”.

“Пам’ятаймо — країну змінять не чарівні палички, а талановиті українці”, — додав Порошенко.

Сьогодні отримав від студентів @ual_life незвичайний подарунок. Вони відкрили у Києві «Майстерню чарівних паличок» і показали: навіть найчарівніші палички не варті нічого без активних громадян, готових діяти.

Пам’ятаймо - країну змінять не чарівні палички, а талановиті українці pic.twitter.com/RukJenZoDj

— Петро Порошенко (@poroshenko) 28 марта 2018 г.

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