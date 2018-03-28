Порошенко подарили волшебную палочку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Студенты Украинской академии лидерства подарили Президенту Украины Петру Порошенко волшебную палочку. Президент показал подарок в своем Twitter, передает УНН.
"Сегодня получил от студентов Украинской академии лидерства необычный подарок. Они открыли в Киеве "Мастерскую палочек" и показали: даже самые красивые палочки не стоят ничего без активных граждан, готовых действовать", - отметил глава государства.
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На палочке для Президента написано, что магический предмет назначен "для защиты страны".
"Помните - страну изменений не палочки, а талантливые украинцы", - добавил Порошенко.
Сегодня получил от студентов @ual_life необычный подарок. Они открыли в Киеве «Мастерскую волшебных палочек» и показали: даже самые красивые палочки не стоят ничего без активных граждан, готовых действовать.
Помните - страну изменений не палочки, а талантливые украинцы pic.twitter.com/RukJenZoDj