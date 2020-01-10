У Фонді Президентів України зберігається майже 300 подарунків Порошенку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Фонд Президентів України отримав майже 300 найменувань подарунків від Адміністрації Президента України після завершення каденції п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Національній бібліотеці України імені Вернадського.
"Після завершення каденції п’ятого президента України Петра Олексійовича Порошенка Фонд отримав від Адміністрації Президента України на зберігання 296 найменувань подарунків, друкованих видань, вітань та звернень, переданих Президентові України та керівникам Адміністрації Президента України у період з червня 2014 по травень 2019 року", - йдеться у відповіді.
Нагадаємо, у 2018 році президент Туреччини Реджеп Ердоган зробив подарунок п’ятому президентові України Петру Порошенку у вигляді іменного торта.
Також, студенти Української академії лідерства подарували п’ятому президенту України Петру Порошенку чарівну паличку.
Як повідомлялося раніше, п’ятий президент України Петро Порошенко з 2014-го по 2016 рік отримав багато подарунків від українських університетів, заводів та відомств, зокрема гільзу з гербом України, макети танків та вітрильника, кодекс сержанта, вовняні шкарпетки, ляльку в кедах та срібну медаль.