В Фонде госимущества сказали, кто тормозит запуск приватизации

“Министерства и ведомства в течение 14 дней с момента вступления в силу нового закона должны были сформировать и передать в Фонд государственного имущества перечень объектов для приватизации. Должны были и не сделали, как и уже в течение трех лет не передают в соответствии с 271 постановлением Кабмина 130 предприятий на приватизацию. Поэтому эти вопросы остаются одними из приоритетных”, - отметил Трубаров.

В то же время, по его словам, уже в конце апреля — начале мая Фонд сможет перейти к практической работе по реализации нового закона о приватизации. Сейчас Фонд отрабатывает всю нормативную базу.

Трубаров уточнил, что в этом году примут изменения в список объектов, запрещенных к приватизации, изменения готовятся и в арендном и оценочном блоке, которым занимается Фонд.

Напомним, Закон Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества” № 2269-VІІІ принятый 18 января 2018 года вступил в силу 7 марта.

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества утвердил перечни объектов малой приватизации, подлежащие продаже в 2018 году. Всего — около 600 объектов.