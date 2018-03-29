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У Фонді держмайна сказали, хто гальмує запуск приватизації

У Фонді держмайна сказали, хто гальмує запуск приватизації

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністерства і відомства досі не передали до Фонду державного майна перелік об’єктів для приватизації , який мали подати протягом 14 днів з моменту набуття чинності новим законом, тобто до 21 березня включно. Про це повідомив у Facebook керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров, передає УНН.

“Міністерства і відомства протягом 14 днів з моменту набуття чинності новим законом мали сформувати і передати до Фонду державного майна перелік об’єктів для приватизації. Мали і не зробили, як і вже протягом трьох років не передають відповідно до 271 постанови Кабміну 130 підприємств на приватизацію. Тож ці питання залишаються одними з пріоритетних” — зауважив Трубаров.

Водночас, за його словами, уже в кінці квітня — на початку травня Фонд зможе перейти до практичної роботи з реалізації нового закону про приватизацію. Зараз Фонд відпрацьовує всю нормативну базу.

Трубаров уточнив, що цього року ухвалять зміни до списку об‘єктів, заборонених до приватизації, зміни готуються і в орендному та оціночному блоці, яким опікується Фонд.

Нагадаємо, Закон України “Про приватизацію державного і комунального майна” № 2269-VІІІ ухвалений 18 січня 2018 року набув чинності 7 березня.

Раніше повідомлялось, що Фонд держмайна затвердив переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають продажу в 2018 році. Всього — близько 600 об‘єктів.

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