В Финляндии предложили создать базу НАТО за 40 км от границы с рф

Цитата

«Город Лаппеэнранта стремится получить как можно больше выгоды от вступления Финляндии в НАТО. Лица, принимающие политические решения, и государственные служащие Лаппеэнранты намекнули на надежду, что с членством в НАТО можно будет даже создать базу в Лаппеэнранте», - говориться в сообщении.

Детали

Мэр Лаппеэнранты Киммо Ярва говорит, что идея родилась в то время, когда оживилась дискуссия о вступлении в НАТО, а также потому, что Южная Карелия находится на границе Европы и россии.

Отмечается, что по этому вопросу не проводилось никаких политических дискуссий в сфере обороны, и он не обсуждался с силами обороны. Однако город Лаппеэнранта надеется, что силы обороны будут инвестировать в Южную Карелию с членством в НАТО.

«Я вот думал, например, об аэропорте. Он, безусловно, доступен, если силы обороны того пожелают. А каково размещение наземной школы и сил обороны - будут ли какие-то изменения в этом, я не могу сказать, так как я дилетант», - сказал Ярва.

По словам Ярвы, прогресс в членстве в НАТО дал надежду всей Южной Карелии. Например, это дает чувство безопасности и доверия компаниям.

Дополнение

Лидеры стран-членов НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

Контекст

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной россии против Украины, которая началась 24 февраля. Турция, давний член Альянса, выразила возражение против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп".

Анкара выдвинула для стран 10 условий, выполнение которых откроет им дверь в Альянс.

После углубленных переговоров между странами Турция задекларировала, что на саммите в Мадриде поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.

Добавим

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО будет защищать всех союзников, включая Финляндию и Швецию, от угроз, в том числе тех которые может нести россия.