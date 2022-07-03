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У Фінляндії запропонували створити базу НАТО за 40 км від кордону з рф

У Фінляндії запропонували створити базу НАТО за 40 км від кордону з рф

Київ • УНН

 • 99164 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. У Фінляндії замислилися про створення бази НАТО в місті Лаппеенранта, який перебуває за півгодини їзди від кордону з росією. Про це УНН повідомляє з посиланням на Yle.

Цитата

«Місто Лаппеенранта прагне отримати якнайбільше вигоди від вступу Фінляндії до НАТО. Особи, які приймають політичні рішення, і державні службовці Лаппенранти натякнули на сподівання, що з членством у НАТО можна буде навіть створити базу в Лаппеенранті», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Мер Лаппеєнранти Кіммо Ярва каже, що ідея народилася в той час, коли пожвавилася дискусія про вступ до НАТО, а також тому, що Південна Карелія знаходиться на кордоні Європи та росії.

Зазначається, що з цього питання не проводилося жодних політичних дискусій у сфері оборони, і воно не обговорювалося із силами оборони. Проте місто Лаппеенранта сподівається, що сили оборони інвестуватимуть у Південну Карелію із членством у НАТО.

«Я ось думав, наприклад, про аеропорт. Він, безумовно, доступний, якщо сили оборони цього забажають. А яке розміщення наземної школи та сил оборони - чи будуть якісь зміни в цьому, я не можу сказати, тому що я дилетант», - сказав Ярва.

За словами Ярви, прогрес у членстві в НАТО дав надію всій Південній Карелії. Наприклад, це дає почуття безпеки та довіри компаніям.

Доповнення

Лідери країн-членів НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.

Контекст

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України, яка розпочалася 24 лютого. Туреччина, давній член Альянсу, висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку "терористичних груп".

Анкара висунула для країн 10 умов, виконання яких відчинить їм двері до Альянсу.

Після поглиблених переговорів між країнами Туреччина задекларувала, що на саміті в Мадриді підтримає членство Швеції та Фінляндії до НАТО.

Додамо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО захищатиме всіх союзників, включаючи Фінляндію та Швецію, від загроз, у тому числі тих, які може нести росія.

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