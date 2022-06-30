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Столтенберг про угрозы путина: мы готовы защищать всех союзников, включая Финляндию и Швецию

Столтенберг про угрозы путина: мы готовы защищать всех союзников, включая Финляндию и Швецию

Киев • УНН

 • 175784 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. НАТО будет защищать всех союзников, включая Финляндию и Швецию, от угроз, в том числе тех которые может нести россия. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в четверг, пишет УНН.

Контекст

Генсека попросили ответить на недавние высказывания российского диктатора путина.

Тот накануне заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО "не создает непосредственной угрозы" для россии, однако "расширение военной инфраструктуры на территории этого региона безусловно вызовет нашу ответную реакцию".

Цитата

"Финляндия и Швеция являются суверенными государствами, и они имеют право выбирать путь и вступать в НАТО. Мы приветствуем их в нашем альянсе и, конечно, готовы к любым событиям. Но в то же время я думаю, что то, что мы видим сейчас в Украине, показывает, что россия сейчас полностью сосредоточена на этой войне. Мы также принимаем к сведению сообщения из москвы о том, что то, что Финляндия и Швеция присоединяются к Альянсу, мало что меняет", - ответил Столтенберг.

"Что ж, они передают разные сообщения из Москвы по этому вопросу. Для нас самое главное, что Финляндия и Швеция станут членами Альянса. Мы готовы защищать всех союзников, и, конечно, Финляндию и Швецию, и мы готовы к любому развитию событий", - заявил он.

Детали

У Генсека также съпопросили прокомментировать недавний призыв диктатора путина, который хочет чтоб Украина капитулировала.

"Именно президент путин должен вывести свои войска и немедленно закончить эту войну, прекратив нападать на суверенную, демократическую страну и причинять столько страданий Украине", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано войной россии против Украины, которая началась 24 февраля. Турция, давний член Альянса, выразила возражение против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп".

Анкара выдвинула для стран 10 условий, выполнение которых откроет им двери в Альянс.

После углубленных переговоров между странами Турция на саммите в Мадриде поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.

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