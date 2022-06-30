Столтенберг про погрози путіна: ми готові захищати всіх союзників, включаючи Фінляндію та Швецію

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Генсека попросили відповісти на недавні висловлювання російського диктатора путіна.

Той напередодні заявив, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО "не створює безпосередньої загрози" для росії, проте "розширення військової інфраструктури на території цього регіону безумовно викличе нашу реакцію у відповідь".

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"Фінляндія і Швеція є суверенними державами, і вони мають право обирати шлях і вступати до НАТО. Ми вітаємо їх у нашому альянсі і, звісно, ​​готові до будь-яких подій. Але в той же час я думаю, що те, що ми бачимо зараз в Україні, показує, що росія зараз повністю зосереджена на цій війні. Ми також приймаємо до відома повідомлення з Москви про те, що те, що Фінляндія та Швеція приєднуються до Альянсу, мало змінює", - відповів Столтенберг.

"Що ж, вони передають різні повідомлення з Москви з цього питання. Для нас найголовніше, що Фінляндія та Швеція стануть членами Альянсу. Ми готові захищати всіх союзників, і, звичайно, Фінляндію та Швецію, і ми готові до будь-якого розвитку подій", - заявив він.

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У Генсека також попросили прокоментувати недавній заклик диктатора путіна, який хоче, щоб Україна капітулювала.

"Саме президент путін має вивести свої війська і негайно закінчити цю війну, припинивши нападати на суверенну, демократичну країну та завдавати стільки страждань Україні", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане війною росії проти України, яка розпочалася 24 лютого. Туреччина, давній член Альянсу, висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку "терористичних груп".

Анкара висунула для країн 10 умов, виконання яких відчинить їм двері до Альянсу.

Після поглиблених переговорів між країнами Туреччина на саміті в Мадриді підтримає членство Швеції та Фінляндії в НАТО.