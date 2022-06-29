Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Лидеры стран-членов НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу. Об этом говорится в декларации саммита лидеров, стартовавшего накануне в Мадриде, пишет УНН.
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«Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и согласились подписать протоколы о вступлении», - сказано в документе.
Детали
Отмечается, что при вступлении в Альянс любой страны крайне важно, чтобы законные интересы безопасности всех союзников были должным образом учтены.
«Мы приветствуем заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией по этому вопросу. Присоединение Финляндии и Швеции сделает их безопаснее, НАТО - сильнее, а евроатлантическую зону - более безопасной. Безопасность Финляндии и Швеции имеет непосредственное значение для Североатлантического союза, в том числе в процессе присоединения», - сказано в декларации.
Контекст
Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной россии против Украины, которая началась 24 февраля. Турция, давний член Альянса, выразила возражение против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп".
Анкара выдвинула для стран 10 условий, выполнение которых откроет им дверь в Альянс.
После углубленных переговоров между странами Турция задекларировала, что на саммите в Мадриде поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.