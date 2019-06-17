В Финляндии произошло ДТП между автомобилем и медведем

"Автомобиль ехал с Иломантси в сторону Кивилахти, когда медведь неожиданно вышел из леса и попал под машину, в результате чего транспортное средство получило повреждения", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе полиции сообщается, что в настоящее время местные охотники ведут поиски зверя.

Как отмечает издание, несколько дней назад в том же регионе произошла похожая авария. В ночь на пятницу автомобиль столкнулся с медведем в Лиекса, что в 50 километрах от Иломантси.

Как сообщал УНН, на русском турбазе медведь напал на женщину.