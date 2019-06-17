В Финляндии произошло ДТП между автомобилем и медведем
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В Финляндии в коммуне Иломантси, что находится в провинции Северная Карелия, около полуночи произошло ДТП, в котором автомобиль столкнулся с медведем. Никто не пострадал при столкновении, и медведь убежал в лес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.
"Автомобиль ехал с Иломантси в сторону Кивилахти, когда медведь неожиданно вышел из леса и попал под машину, в результате чего транспортное средство получило повреждения", - говорится в сообщении.
В пресс-релизе полиции сообщается, что в настоящее время местные охотники ведут поиски зверя.
Как отмечает издание, несколько дней назад в том же регионе произошла похожая авария. В ночь на пятницу автомобиль столкнулся с медведем в Лиекса, что в 50 километрах от Иломантси.
Как сообщал УНН, на русском турбазе медведь напал на женщину.