У Фінляндії сталася ДТП між автомобілем та ведмедем
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Фінляндії в комуні Іломантсі, що знаходиться в провінції Північна Карелія, близько опівночі відбулося ДТП, в якому автомобіль зіткнувся з ведмедем. Ніхто не постраждав при зіткненні, і ведмідь втік в ліс. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yle.
“Автомобіль їхав з Іломантсі в сторону Ківілахті, коли ведмідь несподівано вийшов з лісу і потрапив під машину, в результаті чого транспортний засіб отримав пошкодження”, — йдеться у повідомленні.
У прес-релізі поліції повідомляється, що наразі місцеві мисливці ведуть пошуки звіра.
Як зазначає видання, кілька днів тому в тому ж регіоні трапилася схожа аварія. У ніч на п’ятницю автомобіль зіткнувся з ведмедем в Лієксі, що в 50 кілометрах від Іломантсі.
Як повідомляв УНН, на російській турбазі ведмідь напав на жінку.