В Феодосии прогремел мощный взрыв - соцсети

Детали

В местных Telegram-каналах сообщают, что местные слышали взрыв в Феодосии. Впрочем, взрыв мог прозвучать не в самом городе, а возле него.

"...сильный бабах в районе Феодосии", - сообщает "Крымский ветер".

Заявлений от оккупантов по поводу взрыва в Феодосии пока не поступало.

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