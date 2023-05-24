В Феодосии прогремел мощный взрыв - соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В оккупированной Феодосии слышали мощный взрыв, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Детали
В местных Telegram-каналах сообщают, что местные слышали взрыв в Феодосии. Впрочем, взрыв мог прозвучать не в самом городе, а возле него.
"...сильный бабах в районе Феодосии", - сообщает "Крымский ветер".
Заявлений от оккупантов по поводу взрыва в Феодосии пока не поступало.
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