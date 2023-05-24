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На Кримському мосту перекривали рух: росЗМІ повідомляють про атаку безпілотників на розвідувальний корабель рф

На Кримському мосту перекривали рух: росЗМІ повідомляють про атаку безпілотників на розвідувальний корабель рф

Київ • УНН

 • 1069424 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Самопроголошений "прем'єр-міністр" тимчасової російської окупаційної влади в автономній республіці Крим сергій аксьонов повідомляв про перекриття руху на Кримському мосту, нібито через навчання. При цьому, раніше, росЗМІ почали повідомляти про атаку безпілотників на розвідувальний російський корабель проєкту 18280 "Іван Хурс". Офіційної інформації щодо атаки наразі немає, пише УНН.

Деталі

За повідомленнями самопроголошеного "прем'єр-міністра" тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим Сергія Аксьонова сьогодні зупинявся рух Кримським мостом нібито, через навчання, що проводяться в районі.

Незадовго від зупинення руху на мості, в російських ЗМІ почала з'являтись інформація про те, що сьогодні вранці в акваторії Чорного моря після виходу з протоки Босфор трьома морськими безпілотниками було атаковано російський розвідувальний корабель проєкту 18280 "Іван Хурс".

За непідтвердженою офіційно інформацією від російських телеграм-каналів, російський корабель був атакований о 5 годині 30 хвилин за московським часом за 40 морських миль на північ від протоки Босфор. Наразі офіційні підтвердження цій події з боку російської влади відсутні.

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