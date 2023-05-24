На Крымском мосту перекрывали движение: росСМИ сообщают об атаке беспилотников на разведывательный корабль рф
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Самопровозглашенный "премьер-министр" временной российской оккупационной власти в автономной республике Крым сергей аксенов сообщал о перекрытии движения на Крымском мосту, якобы из-за учений. При этом, ранее, росСМИ начали сообщать об атаке беспилотников на разведывательный российский корабль проекта 18280 "Иван Хурс". Официальной информации об атаке пока нет, пишет УНН.
Детали
По сообщениям самопровозглашенного "премьер-министра" временной российской оккупационной власти в Автономной республике Крым Сергея Аксенова сегодня останавливалось движение по Крымскому мосту якобы, из-за проводимых в районе учений.
Незадолго после остановки движения на мосту, в российских СМИ начала появляться информация о том, что сегодня утром в акватории Черного моря после выхода из пролива Босфор тремя морскими беспилотниками был атакован российский разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс".
По неподтвержденной официально информации от российских телеграм-каналов, российский корабль был атакован в 5 часов 30 минут по московскому времени в 40 морских милях к северу от пролива Босфор. На данный момент официальные подтверждения этому событию со стороны российских властей отсутствуют.
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