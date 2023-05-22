У Севастополі пролунали вибухи: окупанти пояснюють "бавовну" навчаннями чф рф
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. В окупованому Севастополі пролунали вибухи. Telegram-канали припустили, що це робота ППО, але окупанти запевнили, що "бавовна" - навчання чф рф, передає УНН.
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Спершу у Telegram-каналах із Севастополя повідомили про звуки вибухів, схожі на роботу ППО рф.
Згодом російський голова Севастополя михайло развожаєв пояснив звуки вибухів у місті «навчаннями» чорноморського флоту рф
«Гучні звуки в місті - це флот проводить на Північному молу тренування розрахунків ППДО, що включають проведення навчальних стрільб. У місті все спокійно», – написав развожаєв у своєму телеграм-каналі.
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