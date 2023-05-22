В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты объясняют "хлопок" учениями чф рф

Детали

Сначала в Telegram-каналах из Севастополя сообщили о звуках взрывов, похожих на работу ПВО рф.

Впоследствии российский глава Севастополя михаил развожаев объяснил звуки взрывов в городе «учениями» черноморского флота рф

«Громкие звуки в городе - это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов ППДО, включающие проведение учебных стрельб. В городе все спокойно», – написал развожаев в своем телеграм-канале.

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