В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты объясняют "хлопок" учениями чф рф
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Telegram-каналы предположили, что это работа ПВО, но оккупанты заверили, что "хлопок" - учения чф рф, передает УНН.
Детали
Сначала в Telegram-каналах из Севастополя сообщили о звуках взрывов, похожих на работу ПВО рф.
Впоследствии российский глава Севастополя михаил развожаев объяснил звуки взрывов в городе «учениями» черноморского флота рф
«Громкие звуки в городе - это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов ППДО, включающие проведение учебных стрельб. В городе все спокойно», – написал развожаев в своем телеграм-канале.
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