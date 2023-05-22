В окупованому Сімферополі з'явилися мітки біля адмінбудівель
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У тимчасово-окупованому Сімферополі помітили мітки біля адміністративних будівель, пише УНН з посиланням на Телеграм-канал «Кримські партизани».
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"В окупованому Сімферополі хтось ставить мітки біля адміністративних будівель", - зазначено в повідомленні.
Про які саме адмінбудівлі йдеться - Телеграм-канал не уточнює.
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