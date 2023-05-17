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Метки для "атак по москве": в рф против 25-летнего мужчины открыли дело за красные кресты на асфальте

Метки для "атак по москве": в рф против 25-летнего мужчины открыли дело за красные кресты на асфальте

Киев • УНН

 • 682629 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В москве против 25-летнего юноши возбудили уголовное дело из-за красных крестов, нарисованных на асфальте, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Детали

Как сообщает Telegram-канал BAZA, кресты появились в ночь с 8 на 9 мая в центральных районах москвы. Сначала против Константина Кочанова в полиции отказывались возбуждать дело, однако 16 мая его задержали.

Вскоре фотографии символов опубликовал один украинский Telegram-каналы. В нем утверждалось, что метки нанесли для атак по Москве. Однако пророссийский Telegram-канал «Война с фейками» опроверг эту информацию, заявив, что подобные рисунки являются геодезическими метками.

В итоге Кочанову инкриминируют статью о хулиганстве по мотивам политической ненависти (п. "б" ч. 1 ст. 213 УК рф).

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