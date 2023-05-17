Мітки для "атак по москві": у рф проти 25-річного чоловіка відкрили справу за червоні хрести на асфальті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У москві проти 25-річного юнака порушили кримінальну справу через червоні хрести, намальовані на асфальті, передає УНН із посиланням на російські Telegram-канали.
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Як повідомляє Telegram-канал BAZA, хрести з'явилися в ніч із 8 на 9 травня в центральних районах москви. Спочатку на Костянтина Кочанова у поліції відмовлялися порушувати справу, проте 16 травня його затримали.
Незабаром світлини символів опублікував один український Telegram-канали. У ньому стверджувалося, що мітки нанесли для атак по Москві. Проте проросійський Telegram-канал «Війна з фейками» спростував цю інформацію, заявивши, що подібні малюнки є геодезичними мітками.
У результаті Кочанову інкримінують статтю про хуліганство за мотивами політичної ненависті (п. "б" ч. 1 ст. 213 КК рф).
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