В оккупированном Симферополе появились метки возле админзданий
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Во временно-оккупированном Симферополе заметили метки возле административных зданий, пишет УНН со ссылкой на Телеграмм-канал «Крымские партизаны».
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"В оккупированном Симферополе кто-то ставит метки возле административных зданий", - отмечено в сообщении.
О каких именно админзданиях идет речь - Телеграмм-канал не уточняет.
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