В оккупированном Симферополе появились метки возле админзданий

Цитата

"В оккупированном Симферополе кто-то ставит метки возле административных зданий", - отмечено в сообщении.

О каких именно админзданиях идет речь - Телеграмм-канал не уточняет.

Ранее

В москве против 25-летнего юноши возбудили уголовное дело из-за красных крестов, нарисованных на асфальте.

Напомним

19 мая в россии заявили о падении беспилотника на железнодорожные пути в оккупированном Крыму.