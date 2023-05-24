У Феодосії пролунав потужний вибух - соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. В окупованій Феодосії чули потужний вибух, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Деталі
У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що місцеві чули вибух у Феодосії. Втім, вибух міг пролунати не в самому місті, а біля нього.
"... сильний бабах у районі Феодосії", - повідомляє "Крымский ветер".
Заяв від окупантів щодо вибуху у Феодосоії наразі не надходило.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Кримському мосту перекривали рух: росЗМІ повідомляють про атаку безпілотників на розвідувальний корабель рф