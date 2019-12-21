В Facebook заблокировали более 600 аккаунтов из-за интернет-кампании на поддержку Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Корпорация Facebook заблокировала "свои" 610 аккаунтов, 89 страниц, 156 групп, а также 72 аккаунтов в Instagram за кампанию продвижения Дональда Трампа и критику власти коммунистического Китая. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.
"Корпорация Facebook обнаружила и прекратила крупномасштабную пропагандистскую кампанию в социальных сетях - с использованием десятков человек, генерируемых компьютером. Организаторы кампании распространяли послание в поддержку президента США Дональда Трампа и с критикой властей КНР", - говорится в сообщении.
Были закрыты 610 аккаунтов, 89 страниц и 156 групп в Facebook и 72 аккаунта в Instagram. По оценкам Facebook, на организацию и продвижение кампании были потрачены около 9 млн долларов, что примерно в сто раз больше затрат России на кампанию во время выборов в США в 2016 году.
Расследование Facebook показало, что кампания была организована в США Epoch Media Group и через физических лиц во Вьетнаме.
Epoch Media Group издает газету The Epoch Times, где публикуются материалы в поддержку религиозного учения Фалуньгун, запрещенного в Китае.
Epoch Media Group отрицает, что имеет отношение к этой кампании.
Как сообщалось ранее в УНН, Facebook заблокировал популярный паблик об украинском языке.