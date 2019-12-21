У Facebook заблокували понад 600 акаунтів через інтернет-кампанію на підтримку Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Корпорація Facebook заблокувала "свої" 610 акаунтів, 89 сторінок, 156 груп, а також 72 акаунти в Instagram за кампанію просування Дональда Трампа і критикою влади комуністичного Китаю. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.
"Корпорація Facebook виявила і припинила великомасштабну пропагандистську кампанію в соціальних мережах - з використанням десятків осіб, генерованих комп'ютером. Організатори кампанії поширювали послання на підтримку президента США Дональда Трампа і з критикою влади КНР", - йдеться у повідомленні.
Були закриті 610 акаунтів, 89 сторінок і 156 груп в Facebook і 72 аккаунта в Instagram. За оцінками Facebook, на організацію і просування кампанії були витрачені близько 9 млн доларів, що приблизно в сто разів більше витрат Росії на кампанію під час виборів в США в 2016 році.
Розслідування Facebook показало, що кампанія була організована у США Epoch Media Group та через фізичних осіб у В'єтнамі.
Epoch Media Group видає газету The Epoch Times, де публікуються матеріали на підтримку релігійного вчення Фалунгун, забороненого в Китаї.
Epoch Media Group заперечує, що має відношення до цієї кампанії.
Як повідомлялося раніше в УНН, Facebook заблокував популярний паблік про українську мову.