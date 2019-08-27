Facebook заблокував популярний паблік про українську мову
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У День Незалежності України Facebook заблокував паблік Mova, який має 520 тисяч підписників. Про це написав у Facebook засновник сторінки Олексій Кляшторний на своїй сторінці, передає УНН.
"Паблік Mova заблоковано! 520 тисяч підписників - одна з найбільших проукраїнських патріотичних сторінок в усьому українському сегменті Facebook повністю заблокована", - написав Кляшторний.
Кляшторний закликав усіх оскаржити це в службі підтримки. Також він покроково пояснив, як це зробити.
Нагадаємо, адміністрація Facebook має намір представити функцію, за допомогою якої користувачі зможуть з’ясувати, яка інформація про них надходить в соцмережу з інших інтернет-ресурсів, а також видаляти ці дані.