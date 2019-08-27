Facebook заблокировал популярный паблик об украинском языке

"Паблик Mova заблокирован! 520 тысяч подписчиков - одна из крупнейших проукраинских патриотических страниц во всем украинском сегменте Facebook полностью заблокирована", - написал Кляшторный.

Кляшторный призвал всех обжаловать это в службе поддержки. Также он пошагово объяснил, как это сделать.

Напомним, администрация Facebook намерена представить функцию, с помощью которой пользователи смогут выяснить, какая информация о них поступает в соцсеть с других интернет-ресурсов, а также удалять эти данные.