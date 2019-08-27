Facebook заблокировал популярный паблик об украинском языке

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 43404 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119209 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129894 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121069 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125269 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128143 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152871 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150959 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140821 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 201422 просмотра

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Актуальное
Facebook заблокировал популярный паблик об украинском языке

Facebook заблокировал популярный паблик об украинском языке

Киев  •  УНН

 • 18876 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В День Независимости Украины Facebook заблокировал паблик Mova, у которого 520 тысяч подписчиков. Об этом написал в Facebook основатель страницы Алексей Кляшторный на своей странице, передает УНН.

"Паблик Mova заблокирован! 520 тысяч подписчиков - одна из крупнейших проукраинских патриотических страниц во всем украинском сегменте Facebook полностью заблокирована", - написал Кляшторный.

Кляшторный призвал всех обжаловать это в службе поддержки. Также он пошагово объяснил, как это сделать.

Напомним, администрация Facebook намерена представить функцию, с помощью которой пользователи смогут выяснить, какая информация о них поступает в соцсеть с других интернет-ресурсов, а также удалять эти данные.

Украинские Национальные Новости

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