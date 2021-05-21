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В двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" изъяли более 3,2 млн долларов "общака"

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Оперативники Департамента стратегических расследований совместно с коллегами-правоохранителями изъяли в помещениях “воров в законе” по прозвищу “Умка” и “Лаша Сван” более 3,2 млн долларов преступного “общака”. Об этом информирует ДСР в Telegram-канале, передает УНН.

В двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" изъяли более 3,2 млн долларов "общака"

Цитата

“Следственные действия проводились вчера, 20 мая. Кроме более 3,2 млн долларов США в разной валюте, правоохранители обнаружили и изъяли: дорогостоящие транспортные средства, 27 мобильных телефонов, 15 банковских карточек, цифровые носители информации, холодное и огнестрельное оружие с патронами, более 60 единиц ценных ювелирных изделий”, — информируют правоохранители.

Детали

В ДВР установили, что изъятые наличные средства являются частью так называемого преступного “общака”, сбор и распределение которого контролировали “Умка” и “Лаша Сван”.

Что было раньше

Напомним, двух самых влиятельных в Украине “воров в законе” задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им инкриминируют умышленное установление и распространение в обществе преступного влияния, совершенные лицом, находящимся в статусе “вора в законе” (ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, “Умке” и “Лаши Свану” может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.

Контекст

В Украине вступило в силу новое законодательство по борьбе с “ворами в законе”.

Также вопрос нарушили на одном из последних заседаний СНБО, введя санкции против организованного криминалитета, в том числе тех, кого там назвали “ворами в законе”.

В апреле в Украине получил сообщение о подозрении “вор в законе” — гражданин РФ “Камо Московский”, который прибыл в Украину для установки и распространения собственного преступного влияния среди местного криминалитета.

Это второй “вор в законе”, которому сообщено о подозрении. Первым был “Гига Озургетский”, которому 4 февраля этого года также инкриминировали уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.

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