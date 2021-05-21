У двох найвпливовіших в Україні "ворів в законі" вилучили понад 3,2 млн доларів "общаку"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями вилучили у помешканнях “ворів в законі” на прізвиська “Умка” та “Лаша Сван” понад 3,2 млн доларів злочинного “общаку”. Про це інформує ДСР у Telegram-каналі, передає УНН.
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“Слідчі дії проводилися учора, 20 травня. Крім понад 3,2 млн доларів США в різній валюті, правоохоронці виявили та вилучили: дороговартісні транспортні засоби, 27 мобільних телефонів, 15 банківських карток, цифрові носії інформації, холодну та вогнепальну зброю з набоями, понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів”, — інформують правоохоронці.
Деталі
У ДСР встановили, що вилучені готівкові кошти є частиною так званого злочинного “общаку”, збір та розподіл якого контролювали “Умка” та “Лаша Сван”.
Що було раніше
Нагадаємо, двох найвпливовіших в Україні “ворів в законі” затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм інкримінують умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені особою, яка перебуває у статусі “вора в законі” (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини, “Умці” та “Лаші Свану” може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Контекст
В Україні набуло чинності нове законодавство щодо боротьби з “ворами в законі”.
Також питання порушили на одному з останніх засідань РНБО, ввівши санкції проти організованого криміналітету, у тому числі тих, кого там назвали “ворами в законі”.
У квітні в Україні отримав повідомлення про підозру “злодій в законі” — громадянин РФ “Камо Московський”, який прибув в Україну для встановлення та поширення власного злочинного впливу серед місцевого криміналітету.
Це другий “злодій в законі”, якому повідомлено про підозру. Першим був “Гіга Озургетський”, якому 4 лютого цього року також інкримінували кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.