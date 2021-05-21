У двох найвпливовіших в Україні "ворів в законі" вилучили понад 3,2 млн доларів "общаку"

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 22480 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 73806 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 157686 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 191743 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 172120 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 165732 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 113876 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88901 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 222812 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89782 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 47967 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 60651 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 69743 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 86516 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 26364 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 190282 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 222799 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 313162 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 476805 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 459793 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 322 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 26529 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 44497 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 49117 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 48925 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

У двох найвпливовіших в Україні "ворів в законі" вилучили понад 3,2 млн доларів "общаку"

Київ • УНН

 • 31480 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями вилучили у помешканнях “ворів в законі” на прізвиська “Умка” та “Лаша Сван” понад 3,2 млн доларів злочинного “общаку”. Про це інформує ДСР у Telegram-каналі, передає УНН.

У двох найвпливовіших в Україні "ворів в законі" вилучили понад 3,2 млн доларів "общаку"

Цитата

“Слідчі дії проводилися учора, 20 травня. Крім понад 3,2 млн доларів США в різній валюті, правоохоронці виявили та вилучили: дороговартісні транспортні засоби, 27 мобільних телефонів, 15 банківських карток, цифрові носії інформації, холодну та вогнепальну зброю з набоями, понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів”, — інформують правоохоронці.

Деталі

У ДСР встановили, що вилучені готівкові кошти є частиною так званого злочинного “общаку”, збір та розподіл якого контролювали “Умка” та “Лаша Сван”.

Що було раніше

Нагадаємо, двох найвпливовіших в Україні “ворів в законі” затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм інкримінують умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені особою, яка перебуває у статусі “вора в законі” (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, “Умці” та “Лаші Свану” може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Контекст

В Україні набуло чинності нове законодавство щодо боротьби з “ворами в законі”.

Також питання порушили на одному з останніх засідань РНБО, ввівши санкції проти організованого криміналітету, у тому числі тих, кого там назвали “ворами в законі”.

У квітні в Україні отримав повідомлення про підозру “злодій в законі” — громадянин РФ “Камо Московський”, який прибув в Україну для встановлення та поширення власного злочинного впливу серед місцевого криміналітету.

Це другий “злодій в законі”, якому повідомлено про підозру. Першим був “Гіга Озургетський”, якому 4 лютого цього року також інкримінували кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94