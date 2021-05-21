У двох найвпливовіших в Україні "ворів в законі" вилучили понад 3,2 млн доларів "общаку"

Цитата

“Слідчі дії проводилися учора, 20 травня. Крім понад 3,2 млн доларів США в різній валюті, правоохоронці виявили та вилучили: дороговартісні транспортні засоби, 27 мобільних телефонів, 15 банківських карток, цифрові носії інформації, холодну та вогнепальну зброю з набоями, понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів”, — інформують правоохоронці.

Деталі

У ДСР встановили, що вилучені готівкові кошти є частиною так званого злочинного “общаку”, збір та розподіл якого контролювали “Умка” та “Лаша Сван”.

Що було раніше

Нагадаємо, двох найвпливовіших в Україні “ворів в законі” затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм інкримінують умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені особою, яка перебуває у статусі “вора в законі” (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України).



У разі доведення вини, “Умці” та “Лаші Свану” може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Контекст

В Україні набуло чинності нове законодавство щодо боротьби з “ворами в законі”.



Також питання порушили на одному з останніх засідань РНБО, ввівши санкції проти організованого криміналітету, у тому числі тих, кого там назвали “ворами в законі”.



У квітні в Україні отримав повідомлення про підозру “злодій в законі” — громадянин РФ “Камо Московський”, який прибув в Україну для встановлення та поширення власного злочинного впливу серед місцевого криміналітету.



Це другий “злодій в законі”, якому повідомлено про підозру. Першим був “Гіга Озургетський”, якому 4 лютого цього року також інкримінували кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.