У двух футболистов "Динамо" обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Футбольный клуб "Динамо" заявил о двух положительных результатах футболистов на коронавирус, информирует УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
У форварда первой команды Назария Русина были обнаружены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха.
После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были сделаны ПЦР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались отрицательными.
Отмечено, что Русин и Вантух изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.
Примечательно, что тренировочный процесс "Динамо" будет проходить в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролировать ситуацию и внимательно следить за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.
Как сообщал УНН, среди игроков бухарестского "Динамо" произошла вспышка коронавируса.