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У двох футболістів "Динамо" виявили коронавірус

У двох футболістів "Динамо" виявили коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Футбольний клуб "Динамо" заявив про два позитивні результати футболістів на коронавірус, інформує УНН із посиланням на сайт "біло-синіх".

У форварда першої команди Назарія Русина були виявлені симптоми COVID-19, після чого йому оперативно зробили відповідний тест, який показав позитивний результат. Аналогічним виявився результат тесту і його сусіда по кімнаті на тренувальній базі клубу Романа Вантуха.

Після цього всім гравцям "Динамо" в екстреному порядку були зроблені ПЛР-тести на коронавірус. Усі інші результати виявилися негативними.

Зазначено, що Русин та Вантух ізольовані від команди та пройдуть двотижневий карантин.

Примітно, що тренувальний процес "Динамо" триватиме у штатному режимі. Медична група клубу контролюватиме ситуацію й уважно стежитиме за здоров'ям футболістів, тренерів та персоналу.

Як повідомляв УНН, серед гравців бухарестського "Динамо" стався спалах коронавірусу

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