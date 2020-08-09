У двох футболістів "Динамо" виявили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Футбольний клуб "Динамо" заявив про два позитивні результати футболістів на коронавірус, інформує УНН із посиланням на сайт "біло-синіх".
У форварда першої команди Назарія Русина були виявлені симптоми COVID-19, після чого йому оперативно зробили відповідний тест, який показав позитивний результат. Аналогічним виявився результат тесту і його сусіда по кімнаті на тренувальній базі клубу Романа Вантуха.
Після цього всім гравцям "Динамо" в екстреному порядку були зроблені ПЛР-тести на коронавірус. Усі інші результати виявилися негативними.
Зазначено, що Русин та Вантух ізольовані від команди та пройдуть двотижневий карантин.
Примітно, що тренувальний процес "Динамо" триватиме у штатному режимі. Медична група клубу контролюватиме ситуацію й уважно стежитиме за здоров'ям футболістів, тренерів та персоналу.
Як повідомляв УНН, серед гравців бухарестського "Динамо" стався спалах коронавірусу.