Спалах коронавірусу зафіксовано в одному з найтитулованіших клубів Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Бухарестське "Динамо" на своєму офіційному сайті повідомив про спалах коронавірусу серед гравців клубу, інформує УНН.
Відразу десять гравців команди здали позитивний тест на коронавірус. Їх імена не повідомляються.
Відзначається, що найближчим часом буде проведено повторне тестування.
Наразі “Динамо” веде боротьбу за збереження прописки у вищому дивізіоні Румунії. На даний момент клуб йде в зоні вильоту, а від зони плей-офф відділяє лише один бал.
Зауважимо, що в активі “Динамо” 18 титулів чемпіона Румунії. Більше має тільки “Стяуа” (26).