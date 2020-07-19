Вспышка коронавируса зафиксирован в одном из самых титулованных клубов Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Бухарестское “Динамо” на своем официальном сайте сообщил о вспышке коронавируса среди игроков клуба, информирует УНН.
Сразу десять игроков команды сдали положительный тест на коронавирус. Их имена не сообщаются.
Отмечается, что в ближайшее время будет проведено повторное тестирование.
Сейчас “Динамо” ведет борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе Румынии. На данный момент клуб идет в зоне вылета, а от зоны плей-офф отделяет всего один балл.
Заметим, что в активе “Динамо” 18 титулов чемпиона Румынии. Больше имеет только “Стяуа” (26).