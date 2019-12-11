В ДТП погиб ветеран войны на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В ДТП погиб ветеран войны на Донбассе Юрий Яцена. Об этом в Twitter написала волонтер Галина Цегельник, передает УНН.
"Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта "Друг Героя" Яцена Юрий", - сообщила она.
Напомним, на территории одной из воинских частей грузовой автомобиль влетел в бетонную електоопору, в результате чего погиб военнослужащий.
Как сообщалось ранее в УНН, военнослужащий сбил двух несовершеннолетних пешеходов и попал в ДТП.
Также сообщалось, что нацгвардейца, который насмерть сбил подростка, приговорили к 6 годам тюрьмы.
Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта "Друг Героя" Яцена Юрий ... pic.twitter.com/goCiIBYmD5- Галина Цегельник (@TSgdalinka) 10 декабря 2019