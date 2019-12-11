У ДТП загинув ветеран війни на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У ДТП загинув ветеран війни на Донбасі Юрій Яцена. Про це у Twitter написала волонтер Галина Цегельник, передає УНН.
"Загинув в ДТП ветеран, військовий кінолог, учасник проекту "Друг Героя" Яцена Юрій", - повідомила вона.
Нагадаємо, на території однієї з військових частин вантажний автомобіль влетів у бетонну електоопору, внаслідок чого загинув військовослужбовець.
Як повідомлялося раніше в УНН, військовослужбовець збив двох неповнолітніх пішоходів та потрапив у ДТП.
Також повідомлялося, що нацгвардійця, який насмерть збив підлітка, засуджено до 6 років в’язниці.
Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта "Друг Героя" Яцена Юрий... pic.twitter.com/goCiIBYmD5— Галина Цегельник (@TSgdalinka) 10 грудня 2019 р.