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У ДТП загинув ветеран війни на Донбасі

У ДТП загинув ветеран війни на Донбасі

Київ • УНН

 • 14616 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У ДТП загинув ветеран війни на Донбасі Юрій Яцена. Про це у Twitter написала волонтер Галина Цегельник, передає УНН.

"Загинув в ДТП ветеран, військовий кінолог, учасник проекту "Друг Героя" Яцена Юрій", - повідомила вона.

Нагадаємо, на території однієї з військових частин вантажний автомобіль влетів у бетонну електоопору, внаслідок чого загинув військовослужбовець.

Як повідомлялося раніше в УНН, військовослужбовець збив двох неповнолітніх пішоходів та потрапив у ДТП.

Також повідомлялося, що нацгвардійця, який насмерть збив підлітка, засуджено до 6 років в’язниці.

Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта "Друг Героя" Яцена Юрий... pic.twitter.com/goCiIBYmD5

— Галина Цегельник (@TSgdalinka) 10 грудня 2019 р.

Українські Національні Новини

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