Солдат загинув через ДТП на території військової частини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. На території однієї з військових частин вантажний автомобіль влетів у бетонну електоопору, внаслідок чого загинув військовослужбовець. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставини смертельної ДТП, що сталася на території однієї з військових частин. Жертвою аварії став військовослужбовець", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, старший солдат-контрактник не впорався з керуванням військовим автомобілем "Урал 4320" та здійснив зіткнення із бетонною електроопорою. Як наслідок, військовослужбовець, який знаходився в кузові згаданого автомобіля, загинув.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого).
У разі доведення вини, солдату-контрактнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Нагадаємо, в липні цього року на Київщині у ДТП загинуло двоє військовослужбовців.