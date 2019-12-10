Військовослужбовець збив двох неповнолітніх пішоходів та потрапив в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Начальник одного з відділів Нацгвардії України в Бориспільському районі Київської області збив двох неповнолітніх пішоходів та потрапив в дорожньо-транспортну пригоду де постраждало ще двоє людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"За попередньою інформацією, військовослужбовець, керуючи власним автомобілем марки Daewoo, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів. Постраждалі отримали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження. Після наїзду автомобіль зіткнувся з бетонною електроопорою та перекинувся. Внаслідок зіткнення електроопора впала на авто, що завдало тілесні ушкодження двом пасажиркам. З місця ДТП їх госпіталізовано до Бориспільської районної лікарні з тяжкими та середньої тяжкості тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.
Також слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, перевіряють чи не знаходився військовослужбовець за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Наразі допитуються учасники ДТП, свідки та очевидці події.
Окрім того, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Нагадаємо, ДБР розслідує ДТП на Житомирщині за участі поліцейського, який на смерть збив велосипедиста.