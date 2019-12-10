Военнослужащий сбил двух несовершеннолетних пешеходов и попал в ДТП

"По предварительной информации, военнослужащий, управляя личным автомобилем марки Daewoo, не справился с управлением и совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Пострадавшие получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. После наезда автомобиль столкнулся с бетонной электроопорой и перевернулся. В результате столкновения электроопора упала на авто, что нанесло телесные повреждения двум пассажиркам. С места ДТП госпитализированы в Бориспольскую районную больницу с тяжелыми и средней тяжести телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Также следователи теруправления Государственного бюро расследований, проверяют находился ли военнослужащий за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас допрашиваются участники ДТП, свидетели и очевидцы происшествия.

Кроме того, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.

Напомним, ГБР расследует ДТП в Житомирской области с участием полицейского, насмерть сбил велосипедиста.