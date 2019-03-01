В Иране перевернулся автобус, погибли 8 человек

"В Иране перевернулся автобус, 8 погибших. ДТП произошло на 48-м километре дороги Кум", - говорится в сообщении.



Напомним, ранее УНН сообщал, что за год в Украине произошло более 6000 ДТП с участием автобусов и маршруток.



Напомним, водитель Mazda сбил женщину, пытался убежать и влетел в бетонный столб.



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Напомним, во Львовской области в тройной ДТП пострадали четыре человека.