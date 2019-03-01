В Ірані перекинувся автобус, загинули 8 осіб

"В Ірані перекинувся автобус, 8 загиблих. ДТП сталося на 48-му кілометрі дороги Кум", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що за рік в Україні відбулось понад 6 тисяч ДТП за участі автобусів і маршруток.



Нагадаємо, водій Mazda збив жінку, намагався втекти і влетів у бетонний стовп.



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Нагадаємо, на Львівщині у потрійній ДТП постраждали четверо людей.