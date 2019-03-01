В Ірані перекинувся автобус, загинули 8 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. В Ірані перекинувся автобус, 8 людей загинуло. Інформації про загальну кількість постраждалих поки що не надходило. Про це повідомляє УНН з посиланням Anadolu.
"В Ірані перекинувся автобус, 8 загиблих. ДТП сталося на 48-му кілометрі дороги Кум", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що за рік в Україні відбулось понад 6 тисяч ДТП за участі автобусів і маршруток.
Нагадаємо, водій Mazda збив жінку, намагався втекти і влетів у бетонний стовп.
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Нагадаємо, на Львівщині у потрійній ДТП постраждали четверо людей.