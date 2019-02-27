Водійка потрапила у ДТП на автомобілі з дітьми
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 лютого. УНН. Нетвереза жінка, перебуваючи за кермом автомобіля, у якому були діти, потрапила у ДТП у Львові. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області, передає УНН.
"Цієї ночі патрульні виявили на перетині вулиць Шевченка-Величковського ДТП. Автомобіль Renault в’їхав у лісосмугу. Підійшовши до транспортного засобу, патрульні побачили жінку з двома дітьми. Вона пояснила, що не впоралася з керуванням і злетіла з дороги", - йдеться в повідомленні.
Інспектори викликали "швидку допомогу", адже в доньки водійки були видимі ушкодження. Коли ж медики оглянули дітей, то повідомили, що у 3-річної дівчинки синець біля ока, а у 6-річного хлопця синець на нозі. Їхня мати від госпіталізації дітей відмовилася, повідомивши, що зранку звернеться у медзаклад самостійно, адже вони почуваються добре і на біль не скаржаться.
"Оскільки аварія без потерпілих, патрульних розпочали процедуру оформлення. У 27-річної львів’янки виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Вона пройшла перевірку на пристрої драгер – результат 1,78 проміле, це майже в 9 разів перевищення дозволеної норми", - зазначили у патрульні.
На жінку оформили два протоколи: за ст.124 КУпАП (за скоєну ДТП) та за ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння). Автомобіль порушниці евакуювали на арештмайданчик.
Нагадаємо, на автошляху Мукачево-Рогатин сталася ДТП з участі трьох автомобілів, внаслідок якої загинула людина.