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Водитель попала в ДТП на автомобиле с детьми

Водитель попала в ДТП на автомобиле с детьми

Киев  •  УНН

 • 10076 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 февраля. УНН. Нетрезвая женщина, находясь за рулем автомобиля, в котором были дети, попала в ДТП во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, передает УНН.

"Этой ночью патрульные обнаружили на пересечении улиц Шевченко-Величковского ДТП. Автомобиль Renault въехал в лесополосу. Подойдя к транспортному средству, патрульные увидели женщину с двумя детьми. Она объяснила, что не справилась с управлением и слетела с дороги", - говорится в сообщении.

Инспекторы вызвали "скорую помощь", ведь у дочери водителя были видимые повреждения. Когда медики осмотрели детей, то сообщили, что в 3-летней девочки синяк возле глаза, а у 6-летнего парня синяк на ноге. Их мать от госпитализации детей отказалась, сообщив, что утром обратится в медучреждение самостоятельно, ведь они чувствуют себя хорошо и на боль не жалуются.

"Поскольку авария без пострадавших, патрульных начали процедуру оформления. У 27-летней львовянки обнаружили признаки алкогольного опьянения. Она прошла проверку на устройстве Драгер - результат 1,78 промилле, это почти в 9 раз превышение разрешенной нормы", - отметили в патрульные.

На женщину оформили два протокола: за ст.124 КУоАП (за совершенную ДТП) и по ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Автомобиль нарушителя эвакуировали на штрафплощадку.

Напомним, на автодороге Мукачево-Рогатин произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погиб человек.

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