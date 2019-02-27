Водитель попала в ДТП на автомобиле с детьми

"Этой ночью патрульные обнаружили на пересечении улиц Шевченко-Величковского ДТП. Автомобиль Renault въехал в лесополосу. Подойдя к транспортному средству, патрульные увидели женщину с двумя детьми. Она объяснила, что не справилась с управлением и слетела с дороги", - говорится в сообщении.

Инспекторы вызвали "скорую помощь", ведь у дочери водителя были видимые повреждения. Когда медики осмотрели детей, то сообщили, что в 3-летней девочки синяк возле глаза, а у 6-летнего парня синяк на ноге. Их мать от госпитализации детей отказалась, сообщив, что утром обратится в медучреждение самостоятельно, ведь они чувствуют себя хорошо и на боль не жалуются.

"Поскольку авария без пострадавших, патрульных начали процедуру оформления. У 27-летней львовянки обнаружили признаки алкогольного опьянения. Она прошла проверку на устройстве Драгер - результат 1,78 промилле, это почти в 9 раз превышение разрешенной нормы", - отметили в патрульные.

На женщину оформили два протокола: за ст.124 КУоАП (за совершенную ДТП) и по ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Автомобиль нарушителя эвакуировали на штрафплощадку.

Напомним, на автодороге Мукачево-Рогатин произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погиб человек.