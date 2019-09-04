В ДТП в Хмельницкой области пострадали четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Вблизи Хмельницкого в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадали четыре человека. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 4 сентября, в 13:20 на автодороге М-12 сообщением Хмельницкий - Винница в селе Пироговцы.
56-летний житель села Пархомовцы, управляя грузовиком "ЗИЛ", допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2112" под управлением 40-летнего жителя Старосинявского района.
По предварительной информации, в результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки - две женщины 57 и 46 лет и 52-летний мужчина - получили травмы различной степени тяжести и обратились за помощью к медикам.
Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП.
Напомним, в Галицком районе Ивано-Франковской области в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса погиб один человек и еще двое были травмированы.