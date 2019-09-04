На Прикарпатті мікроавтобус влетів у вантажівку, є загиблий і травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. В Галицькому районі Івано-Франківської області внаслідок зіткнення вантажного автомобіля та мікроавтобусу загинула одна людина та ще двоє осіб були травмовані. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Аварія сталася 4 вересня, близько 6:00, в селі Задністрянське, неподалік залізнодорожнього переїзду.
Як попередньо встановлено правоохоронцями, 37-річний водій автомобіля "ДАФ" зупинився перед переїздом, коли опустився шлагбаум. У той час, водій авто Mercedes Vito, 26-річний житель Галицького району, проявив неуважність, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого в'їхав у вантажівку.
У результаті аварії 20-річний пасажир мікроавтобуса загинув на місці події. Інші пасажири госпіталізовані в лікарню: один до реанімації, інший у важкому стані, ще троє пасажирів після обстеження від госпіталізації відмовились.
Водіїв обстежують на стан алкогольного сп’яніння в медичному закладі.
Наразі по даному факту розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, яку керують транспортними засобами).
Слідчі з’ясовують усі обставини події.
Нагадаємо, в Одеській області сталася ДТП за участю мікроавтобуса та легковика. В аварії травмувалися п’ять пасажирів, двоє з яких малолітні діти.