На Прикарпатье микроавтобус влетел в грузовик, есть погибший и травмированные

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Галицком районе Ивано-Франковской области в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса погиб один человек и еще двое были травмированы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Авария произошла 4 сентября, около 6:00, в селе Заднестрянское, неподалеку от железнодорожного переезда.

Как предварительно установлено правоохранителями, 37-летний водитель автомобиля "ДАФ" остановился перед переездом, когда опустился шлагбаум. В то время, водитель авто Mercedes Vito, 26-летний житель Галицкого района, проявил невнимательность, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего въехал в грузовик.

В результате аварии 20-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте происшествия. Другие пассажиры госпитализированы в больницу: один в реанимацию, другой в тяжелом состоянии, еще трое пассажиров после обследования от госпитализации отказались.

Водителей обследуют на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которую управляющими транспортными средствами).

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Одесской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. В аварии получили травмы пять пассажиров, двое из которых малолетние дети.

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