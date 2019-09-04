На Прикарпатье микроавтобус влетел в грузовик, есть погибший и травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Галицком районе Ивано-Франковской области в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса погиб один человек и еще двое были травмированы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Авария произошла 4 сентября, около 6:00, в селе Заднестрянское, неподалеку от железнодорожного переезда.
Как предварительно установлено правоохранителями, 37-летний водитель автомобиля "ДАФ" остановился перед переездом, когда опустился шлагбаум. В то время, водитель авто Mercedes Vito, 26-летний житель Галицкого района, проявил невнимательность, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего въехал в грузовик.
В результате аварии 20-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте происшествия. Другие пассажиры госпитализированы в больницу: один в реанимацию, другой в тяжелом состоянии, еще трое пассажиров после обследования от госпитализации отказались.
Водителей обследуют на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении.
Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которую управляющими транспортными средствами).
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Одесской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. В аварии получили травмы пять пассажиров, двое из которых малолетние дети.