На Одещині зіткнулись легковик та мікроавтобус, травмовано троє дорослих та двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Одеській області сталася ДТП за участю мікроавтобуса та легковика. В аварії травмовані п’ять пасажирів, двоє з яких малолітні діти. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Подія сталася 3 вересня, приблизно о 10:00, на виїзді з Ізмаїла.
Попередньо встановлено, що 57-річний водій Renault Master не виконав вимогу дорожнього знаку та не надав перевагу у русі 44-річному водію Audi A6.
В результаті зіткнення з різними тілесними ушкодженнями госпіталізовано п’ятеро пасажирів, серед яких хлопчик та дівчинка віком одного та двох років.
За даним фактом відомості внесені в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події.
Нагадаємо, у місті Кривий Ріг зіштовхнулося два автомобілі марки “Москвич” та “Форд”. У результаті ДТП загинуло троє осіб.