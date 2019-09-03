На Одещині зіткнулись легковик та мікроавтобус, травмовано троє дорослих та двоє дітей

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Одеській області сталася ДТП за участю мікроавтобуса та легковика. В аварії травмовані п’ять пасажирів, двоє з яких малолітні діти. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Подія сталася 3 вересня, приблизно о 10:00, на виїзді з Ізмаїла.

Попередньо встановлено, що 57-річний водій Renault Master не виконав вимогу дорожнього знаку та не надав перевагу у русі 44-річному водію Audi A6.

В результаті зіткнення з різними тілесними ушкодженнями госпіталізовано п’ятеро пасажирів, серед яких хлопчик та дівчинка віком одного та двох років.

За даним фактом відомості внесені в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події.

Нагадаємо, у місті Кривий Ріг зіштовхнулося два автомобілі марки “Москвич” та “Форд”. У результаті ДТП загинуло троє осіб.

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