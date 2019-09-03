В Одесской области столкнулись легковушка и микроавтобус, травмированы трое взрослых и двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Одесской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. В аварии травмированы пять пассажиров, двое из которых малолетние дети. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Событие произошло 3 сентября, примерно в 10:00, на выезде из Измаила.
Предварительно установлено, что 57-летний водитель Renault Master не выполнил требование дорожного знака и не предоставил преимущество в движении 44-летнему водителю Audi A6.
В результате столкновения с различными телесными повреждениями госпитализированы пятеро пассажиров, среди которых мальчик и девочка в возрасте одного и двух лет.
По данному факту сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Напомним, в городе Кривой Рог столкнулось два автомобиля марки "Москвич" и "Форд". В результате ДТП погибли три человека.