В Одесской области столкнулись легковушка и микроавтобус, травмированы трое взрослых и двое детей

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 1709 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113276 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124098 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115603 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121485 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126110 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151327 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150808 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Одесской области столкнулись легковушка и микроавтобус, травмированы трое взрослых и двое детей

В Одесской области столкнулись легковушка и микроавтобус, травмированы трое взрослых и двое детей

Киев  •  УНН

 • 11685 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Одесской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. В аварии травмированы пять пассажиров, двое из которых малолетние дети. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Событие произошло 3 сентября, примерно в 10:00, на выезде из Измаила.

Предварительно установлено, что 57-летний водитель Renault Master не выполнил требование дорожного знака и не предоставил преимущество в движении 44-летнему водителю Audi A6.

В результате столкновения с различными телесными повреждениями госпитализированы пятеро пассажиров, среди которых мальчик и девочка в возрасте одного и двух лет.

По данному факту сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в городе Кривой Рог столкнулось два автомобиля марки "Москвич" и "Форд". В результате ДТП погибли три человека.

Украинские Национальные Новости

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